Очень хорошая инициатива.

«Академия Яндекса» представила бесплатные онлайн-учебники по основам программирования. Прямо сейчас все желающие могут заняться изучением материалов по Python, C++ и машинному обучению. Представители «Академии» подтвердили, что в ближайшее время их онлайн-каталоги пополнятся учебниками по алгоритмам и прикладному анализу данных.

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В описании к учебникам указывается, что опубликованные бесплатные учебники пойдут не только студентам, но ещё и преподавателям, а также тем, кто интересуется разработкой программного обеспечения.

Учебники содержат в себе теорию и интерактивные задачи для закрепления материала с проверкой в «Яндекс Контесте». Для удобства учебная платформа снабжена специальной шкалой, которая позволяет отследить прогресс изучения каждого учебника, но никто не запретит вам изучать темы в любом порядке.

В «Академии Яндекса» подчёркивают, что все учебники здесь полностью бесплатные, и учиться по ним можно без какого-либо ограничения по времени. Более того, система проверки знаний также не предъявляет никаких требований к срокам выполнения, поэтому всё можно изучать досконально и не торопясь.

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Но нужно понимать, что после завершения курса пользователь не получит никакого сертификата или диплома. Зато для преподавателей в ближайшее время появится режим с отслеживанием прогресса в группах.