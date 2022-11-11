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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Как Battlefield 3 «на минималках» — блогеры показали геймплей бета-версии Battlefield Mobile
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На днях в отдельных регионах планеты началось открытое бета-тестирование Battlefield Mobile. Учитывая тот факт, что мобильный гейминг в основном развит в странах Азии, нет ничего удивительного в том, что именно там начался первый открытый этап тестирования. Вопрос участия в тестировании для всех остальных решается посредством VPN, и вот, по Сети уже распространяются видеоролики с демонстрацией игрового процесса Battlefield Mobile.

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Примечательно, что участники тестирования сравнивают новинку с Battlefield 3 «на минималках». Подобное сравнение имеет под собой основания: визуально мобильная Battlefield похожа на «трёшку» при скромных графических настройках, а сеттинг и представленное вооружение практически полностью соответствуют данной игре 2011 года выпуска.

Что до геймплея, то первые участники открытого тестирования отмечают достойный игровой процесс, но при этом жалуются на невысокую производительность: даже мощные смартфоны могут не справляться с постоянным поддержанием приемлемой частоты кадров.

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Когда Battlefield Mobile можно будет установить на телефоны по всему миру и в полноценном виде, пока так и остаётся тайной.

#battlefield mobile
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