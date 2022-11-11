Скоро в мире инди-проектов останутся только совсем третьесортные товары.

Летом прошлого года в продажу поступил ролевой киберпанк-экшен The Ascent от студии Neon Giant. Большой популярности данный проект, даже несмотря на популярный нынче сеттинг, не получил, да и пользовательские оценки у него явно могли быть повыше. Тем не менее, как сообщается, компания Krafton, известная как издатель PUBG Battlegrounds, положила на Neon Giant глаз и собирается взять её под свой контроль — экономическим, естественно, способом.

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О соответствующих планах Krafton рассказала в рамках своего квартального отчёта. Сумма сделки, сроки её заключения и завершения, а также другие подробности пока остаются тайной за семью печатями.

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Одно можно сказать точно: в игровой индустрии наблюдается постоянная консолидация, когда небольшие студии переходят в состав более крупных компаний. Относиться к этому можно двояко: с одной стороны, у студий появляются дополнительные ресурсы, которые в отдельных случаях могут и вовсе быть неограниченными. С другой же стороны, установивший контроль над студией издатель неизбежно будет стремиться не просто к прибыли, а к сверхприбыли, и от этого может пострадать сама суть инди-игр, за которые миллионы геймеров по всему миру и ценят данный сегмент видеоигровой индустрии.