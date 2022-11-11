Условно-бесплатный, но есть нюансы.

Разработчики из Pixonic совместно с патронирующем их издательством MY.GAMES анонсировали War Robots: Frontiers — условно-бесплатный многопользовательский шутер от третьего лица на базе движка Unreal Engine 5.

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Действие War Robots: Frontiers происходит спустя 200 лет после оригинальной War Robots. Оставив Землю, люди переселились на изобилующую ресурсами системой Дикая 10, но там почти сразу начинают выяснять между собой отношения и бороться за власть три фракции. Как вы понимаете, без больших роботов дело обойтись не могло.

Ключевая особенность War Robots: Frontiers — продуманная система создания больших прямоходящих роботов с применением основных боевых компонентов (оружие, шасси, броня и так далее). При прохождении сюжетной кампании игроки смогут удивляться системой разрушаемости и возможностью призвать особого робота «Альфа» при заполнении специальной шкалы.

Геймплей War Robots: Frontiers — это управление гигантским боевым роботом в командных боях формата «6 на 6». На запуске раннего доступа игра будет содержать в себе одну карту, восемь полных наборов деталей и огромный набор оружия с оборудованием. Разработчики понимают, что этого преступно мало, но даже в таком виде проект сможет удивить.

Зато окончательная версия Frontiers будет содержать в себе большое количество карт, режимов и наборов снаряжения для роботов. Разработчики обещают выпускать контент к своему проекту на регулярной основе.

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Ранний доступ War Robots: Frontiers стартует 24 ноября в Steam и MGlauncher, но для этого нужно прикупить один из четырёх так называемых «наборов первопроходца» стоимостью от 15 до 100 долларов. Полноценный релиз состоится в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.