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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск намерен до половины доходов Twitter получать от подписки
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В одном из своих первых обращений к персоналу Twitter, который пережил массовые увольнения прошлой недели, Илон Маск (Elon Musk), по информации Bloomberg, призвал сотрудников максимально содействовать запуску обновлённого сервиса Twitter Blue, который предлагает подписку за $8 в месяц, поскольку поток средств от рекламы неизбежно обмелел на фоне настороженного отношения рекламодателей к реформам, проводимым новым руководством социальной сети.

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Источник изображения: Bloomberg

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В идеале Twitter должна получать до половины всех доходов от подписки, как пояснил Илон Маск. Продав недавно акций Tesla на сумму почти $4 млрд, он собирается направить вырученные средства на спасение Twitter. Сделка по покупке миллиардером этой социальной сети сформировала долговые обязательства на сумму более $13 млрд, и только в последующие 12 месяцев предстоит вернуть кредиторам $1,2 млрд, поэтому нужно не только сокращать расходы Twitter, но и повышать доходы. Кстати, среди мер по сокращению расходов компании новым владельцем упоминается и отказ от предоставления бесплатных обедов сотрудникам.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #банкротство
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