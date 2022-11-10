Студия Avalanche Software как-то «немного» забыла, что если не проводить предпродажную подготовку своих проектов и пустить всё на самотёк, то они могут с устрашающей скоростью утонуть в массиве информации об играх других производителей, и ничего хорошего из этого не выйдет. К счастью, в «Лавине» это наконец-то поняли, и объявили о том, что свежая демонстрация игрового процесса Hogwarts Legacy состоится уже завтра, 11 ноября, в 21:00 по московскому времени.
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Напоминаем, что действие Hogwarts Legacy разворачивается во вселенной «Гарри Поттера», но без самого волшебника-очкарика и его друзей, а за сотню лет до их рождения. Иными словами, антураж будет знакомым, но все персонажи — новыми и уникальными. Данный подход позволит сохранить общее ощущение «Поттерианы», но при этом не загонять проект в интерактивный пересказ книг, позволив при этом игрокам отыграть собственную сюжетную линию.
Релиз Hogwarts Legacy должен состояться 10 февраля наступающего года на всех актуальных платформах, включая даже консоли прошлого поколения.