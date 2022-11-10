Ждём анонса трансляции Panel From Hell.

Разработчики из Larian Studios объявили, что девятый по счёту патч для партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3, которая сейчас пребывает в раннем доступе, должен выйти до конца текущего года. Дополнительная информация о крупном обновлении будет представлена в рамках очередной трансляции Panel From Hell.

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Представители студии также напомнили, что полноценный релиз Baldur’s Gate 3 по-прежнему намечен на 2023 год. Больше информации по этому поводу будет обнародовано в рамках грядущего стрима.

Напомним, Larian Studios в данный момент занимается «полировкой» и тестированием второго и третьего акта игры. Тем игрокам, которые успели набегать много часов в первом акте, представленном в рамках раннего доступа, обещан «новый и захватывающий» опыт от общения с финальной версией игры.

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Baldur’s Gate 3 доступна для покупки в Steam и GOG. В магазине Valve у игры имеется 87 % положительных отзывов из более 49 тысяч отставленных.