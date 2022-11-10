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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новости Battlefield 2042: возвращение классов в следующем году, скорый старт третьего сезона и бесплатные выходные
Подробностей немного. Важных из них — ещё меньше.
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Некоторое время назад DICE, ознакомившись с критикой игроками системы специалистов в Battlefield 2042, пришла к единственно верному решению: переформатировать данную систему обратно в систему классов штурмовика, разведчика, «саппорта» и инженера. Имеющиеся специалисты будут распределены по классам, получат соответствующую экипировку и так далее.

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Предполагалось, что изменения будут внесены в игру вместе со стартом третьего контентного сезона, но сегодня DICE сообщила, что синхронизировать эти события всё же не удастся. Третий сезон стартует в течение ближайших нескольких недель, тогда как система классов будет реализована только в начале следующего года в рамках одного из промежуточных сезонных обновлений.

Попутно в игру добавят новое-старое оружие из предыдущих игр серии, включая автоматы XM8 и A-91, новое поле боя и два переработанных старых, а также нового героя-специалиста, который займёт своё место в одном из четырёх классов.

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Наконец, со стартом третьего сезона Battlefield 2042 появится в подписках Game Pass Ultimate и EA Play, а в декабре примет участие в выходных «открытых дверей». Проще говоря, пройдут выходные бесплатного доступа: на PC и Xbox — в первых числах декабря, на PlayStation — в середине декабря.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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