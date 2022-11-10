В жизни оно работает примерно также: кто командует планетой, в руках того и «мировой конгресс».

Глобальная стратегия Humankind, которую хоть и с большим преувеличением, но всё же периодически называют конкурентом Sid Meier’s Civilization, наконец-то обзавелась дополнением Together We Rule, посвящённым развитию дипломатии и организации Мирового конгресса — своеобразного аналога ООН из реального мира.

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Поскольку вся тема дополнения касается дипломатии, то и новые игровые механики неразрывно с ней связаны. Так, в Humankind появится новый ресурс — компромат — с помощью которого можно будет склонять соседей на свою сторону, посольский квартал, специальные агенты, которые будут осуществлять разведку и проводить саботажи, и многое другое. Собственно, у кого больше рычагов воздействия, тот прав, у кого меньше — тот виноват. В общем, всё то, что мы можем наблюдать в наши дни в реальной жизни.

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Humankind вышла в свет в конце лета прошлого года. Большого успеха проект не добился, что, впрочем, было ожидаемо и предсказуемо.