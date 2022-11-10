Сейчас бы удивляться халтуре в игровой индустрии в 2022 году.

Сюжетное дополнение Bloody Ties для зомби-боевика Dying Light 2 пережило не один перенос релиза. Удивляться этому в современной игровой индустрии, увы, не приходится, но сегодня, в день, на который в последний раз был назначен релиз аддона, это самое событие всё же произошло. И выяснилось, что задержки релиза не привели к нужному результату: первые игроки уже назвали дополнение халтурой, а его средний пользовательский рейтинг в Steam на момент публикации данной заметки составлял всего 50 %.

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Как пишут первые покупатели, дополнение Bloody Ties не только стартовало с техническими проблемами, но и огорчило скудностью добавляемого им контента. По словам геймеров, дополнение маленькое, задания повторяются, сюжетные повороты в нём ни на что не влияют, а сама сюжетная арка полностью лишена взаимосвязей и в принципе — смысла.

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Напомним, что в рамках дополнения Bloody Ties нам предстоит отправиться на местную гладиаторскую арену «Мясорубка», получить титул абсолютного чемпиона, а также помочь одному из персонажей в его благородном желании отомстить обидчикам.