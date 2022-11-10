Для ролевого боевика Steelrising, который за два месяца своего пострелизного существования успел получить тёплые отзывы публики, в конце октября было анонсировано сюжетное дополнение «Секреты Калиостро» с планом по его выпуску уже 10 ноября. Сегодня указанный день настал и, что весьма удивительно, учитывая современную игровую промышленность, обошлось без переносов релиза: аддон стал доступен для прохождения. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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В рамках дополнения нам предстоит попасть в новую локацию — больницу Святого Людовика, выполнить новый основной и новые побочные квесты, получить новые виды оружия и экипировки, одолеть босса и повстречать новых неигровых персонажей. Нашему персонажу Эгиде предстоит столкнуться с роботизированными прислужниками графа Калиостро, чьи научные исследования и разработки в этой временной линии привели к значительному прорыву в деле механизации всех сфер человеческой жизни, и разгадать тайну этого загадочного алхимика.
Доступ к контенту из дополнения открывается только после момента прохождения «Бастилии». Аддон доступен на всех актуальных платформах.