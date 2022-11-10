Интересно, на этот раз «вотпрямдействительно» последнее?

За последние несколько лет «песочница» Terraria получила несколько обновлений, недвусмысленно намекавших на то, что это «конец пути», «конец приключения» и прочий «финал». Во всех случаях поддержка проекта продолжалась и дальше, поэтому объявленный намедни разработчиками к выходу в следующем году патч версии 1.4.5, который также нарекли заключительным.

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Большого объёма информации у поделившегося данной новостью издания PC Gamer нет, однако из имеющихся сведений складывается вывод о том, что приступить к подготовке обновления в студии Re-Logic планируют в начале 2023 года. Сколько времени займёт подготовка, проверка и релиз обновления, пока не уточняется.

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Стоит отметить, что этой весной Terraria отметила своё одиннадцатилетие. Вполне достойный срок, чтобы наконец-то формально отправить проект на покой. Оставив при этом его, естественно, в полностью работоспособном состоянии. Песочница по-прежнему пользуется колоссальной популярностью, а пару недель назад стала первой игрой в истории Steam, получившей свыше миллиона позитивных пользовательских отзывов.