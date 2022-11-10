Ещё вчера утром социальная сеть Twitter начала снабжать учётные записи разного рода СМИ, компаний и знаменитых индивидуальных пользователей серыми маркерами с ярлыком «официальная», но к вечеру, как сообщает CNBC, дала ход назад, и соответствующие галочки исчезли. По первоначальному замыслу, процедура подтверждения подлинности учётной записи для всех перечисленных категорий пользователей должна была оставаться бесплатной, но более тщательной, чем в случае с подписчиками сервиса Twitter Blue, которым ради получения синей галочки было достаточно лишь регулярно вносить абонентскую плату в сумме $8 в месяц.
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Как сообщает источник, Илон Маск (Elon Musk) на встрече с рекламодателями раскритиковал новую попытку «создать систему разделения пользователей на два класса», добавив, что она не решает ключевых проблем. Представители социальной сети пояснили, что серые галочки вернутся позже, но будут доступны преимущественно коммерческим и политическим организациям, а не индивидуальным пользователям. По словам представителей Twitter, сейчас компания готова идти дорогой проб и ошибок, чтобы в дальнейшем сохранить наиболее ценные изменения и за их счёт двигаться к успеху в будущем. Маск предупредил, что в ближайшие месяцы Twitter будет делать немало глупостей, но постарается оставить те изменения, которые действительно будут работать.