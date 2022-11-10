Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Руководство Twitter отменило распространение серых галочек, подтверждающих учётную запись
Утреннее решение было опрометчивым, как решили к вечеру среды.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3050 MSI Gaming дешевле 30тр

Ещё вчера утром социальная сеть Twitter начала снабжать учётные записи разного рода СМИ, компаний и знаменитых индивидуальных пользователей серыми маркерами с ярлыком «официальная», но к вечеру, как сообщает CNBC, дала ход назад, и соответствующие галочки исчезли. По первоначальному замыслу, процедура подтверждения подлинности учётной записи для всех перечисленных категорий пользователей должна была оставаться бесплатной, но более тщательной, чем в случае с подписчиками сервиса Twitter Blue, которым ради получения синей галочки было достаточно лишь регулярно вносить абонентскую плату в сумме $8 в месяц.

реклама

Источник изображения: Twitter

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Как сообщает источник, Илон Маск (Elon Musk) на встрече с рекламодателями раскритиковал новую попытку «создать систему разделения пользователей на два класса», добавив, что она не решает ключевых проблем. Представители социальной сети пояснили, что серые галочки вернутся позже, но будут доступны преимущественно коммерческим и политическим организациям, а не индивидуальным пользователям. По словам представителей Twitter, сейчас компания готова идти дорогой проб и ошибок, чтобы в дальнейшем сохранить наиболее ценные изменения и за их счёт двигаться к успеху в будущем. Маск предупредил, что в ближайшие месяцы Twitter будет делать немало глупостей, но постарается оставить те изменения, которые действительно будут работать.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #социальная сеть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Статус «Official» для учётной записи в Twitter не потребует доплаты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
52
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
17
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
31
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
21
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
208
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
19
Главные игры ноября 2022 года
14
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
18

Сейчас обсуждают

Михалыч
06:27
Узнают, что в контакте сидишь, перду тебе развальцуют😂
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
Андрей Зозуля
06:25
Ну надо быть полным ёбл..ном что купить rtx 4090 за 140т, но не купить себе блок платиновый на 1000-1200 ватт.
NVIDIA назвала ближайшие релизы и обновления игр с поддержкой DLSS 3 и 2
rnen
06:25
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
rnen
06:21
херсон рулит
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
rnen
06:20
дурачья хватает на грабли наступать ))))
Call of Duty Warzone продолжит существовать параллельно с Warzone 2.0
Валерий
06:18
Удивительно, что после выхода видяхи сразу появились в нашем магазине и что перекупы не раскупили данные видеокарты.
В России стартовали продажи удешевлённых версий видеокарт RTX 3060 с 8 ГБ видеопамяти — смотрим цены
FelsheR-БАН100519
06:14
Покойники негодуют!))
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
T.I.
06:10
теперь в комплекте 2 товарища майора
ВВС США успешно испытали боевой стелс-беспилотник XQ-58 Valkyrie
T.I.
06:10
Орбан - давний друг царя, бьется за него
Forza Horizon 5 теперь поддерживает DLSS, FSR и трассировку лучей в гонках, но DLSS 3 ещё нет
T.I.
06:09
оно и так заржавело уже, как и АК, что выдают чмобикам
США прорабатывают механизмы нейтрализации ядерного вооружения РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем