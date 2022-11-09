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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Warzone продолжит существовать параллельно с Warzone 2.0
С запуском Warzone 2.0 проект временно закроют, но в конце ноября перезапустят.
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С момента презентации Call of Duty Warzone 2.0, которая должна стать сопутствующей королевской битвой для Modern Warfare II, по Сети гуляли сведения о том, что обновлённый проект заменит собой первоначальную Warzone. Учитывая, что многие за прошедшие годы успели «прикипеть» к Warzone, данное непопулярное решение вызвало бы шквал недовольства. Очевидно, в том числе по этой причине сегодня представители студии Raven Software выступили с заявлением, в котором сообщили, что первая Warzone с выходом сиквела никуда не денется.

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Первая часть получит подзаголовок Caldera, и её действие будет происходить на одноимённой знакомой всем фанатам Warzone карте. Весь ранее достигнутый прогресс будет сохранён и перенесён в переименованную часть. Запуск Warzone 2.0 состоится 16 ноября. Первая часть на протяжении двух недель будет отключена и вернётся спустя двенадцать дней — 28 ноября.

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Помимо стандартного игрового режима в Warzone 2.0 будет представлен и специальный режим DMZ, вдохновлённый PvPvE-шутером Escape from Tarkov. На текущий момент подробностей режима DMZ мало — известно лишь о том, что он будет отличаться скоротечностью. Очевидно, всё в деталях будет представлено уже на этой неделе, поскольку дальше тянуть уже объективно некуда.

#activision #call of duty warzone #raven software #call of duty warzone 2.0
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