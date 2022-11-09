Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В отдельных регионах началось открытое тестирование Battlefield Mobile
Сейчас бы оставить Battlefield без Mobile-версии.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Существование Battlefield Mobile давно не является секретом, и уже не первый месяц в проекте проходят тестирования различной степени открытости. На этот раз, как это часто бывает, повезло азиатским государствам, а именно — Сингапуру, Филиппинам, Тайланду и Индонезии. Именно в этих регионах сегодня стартовало открытое бета-тестирование Battlefield Mobile на Android и iOS.

реклама

Естественно, при желании можно поучаствовать в тестировании и из любой другой страны, выбрав соответствующие VPN-серверы и поменяв свой регион, однако реальность такова, что большинство геймеров не готовы заморачиваться с подобными действиями.

рекомендации
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

По плану, запуск Battlefield Mobile состоится до конца текущего года, до которого уже рукой подать. Учитывая старт пусть и ограниченного четырьмя регионами, но всё же тестирования, можно предположить, что уже в ближайшие недели точная дата выхода проекта перестанет быть тайной.

#battlefield mobile
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Battlefield Mobile получила свежее обновление в преддверии закрытого бета-тестирования в конце месяца
Энтузиасты пришли к выводу, что в Battlefield Mobile разрушаемость лучше, чем в Battlefield 2042
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
45
10 полезных утилит от Microsoft, о которых вы могли не знать
19
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
17
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
27
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
20
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
194
Главные игры ноября 2022 года
14
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
18
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 2
3
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
6

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
23:00
Глупыш! Победят твои любимые амеры — петухом станешь стопроцентным. Если Россия исчезнет, мир с большой вероятностью скатится в пропасть. Последствия будут самыми катастрофическими. Тебе, глупцу, к с...
Цирконы пересадят на колёса – на что способна российская ракета, развивающая скорость до 10 000 км/ч
Эскобар
22:59
Тварь ты лживая, всё по методичке шпаришь - называй чёрное - белым. Ничего, и тебя награда найдёт.
Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Камерона
Эскобар
22:56
да ты что? Последствий? Может с Донбасса накидать, выблядок свиноматки, фоток?
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
craquelinsamers
22:56
не производители, а продаваны-ритейлеры, а пошлина всегда уходит в казну. Ты всё перепутал в гневе)
Pixel 8 и Pixel 8 Pro получат новый чипсет Tensor G3
Эскобар
22:54
Это сказки дурачка. По первому же предложению понятно, что писал полудурок.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Umid Xaydarov
22:54
axaxaxa
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Культя Шеши
22:53
А как же освобождение уzzких? Или теперь цель войны геноцид украинцев как нации? Так кстати Верхмат поступал
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Эскобар
22:53
Начался обвал всей энергосистемы свиностана. Это факт, ещё начался обвал очельников хохловыбляди типа тебя, иначе чего бы так своё очко тут рвал, ципсота недорезанная? xD
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Эскобар
22:52
Надо просто написать в генпрокуратору, через сайт. Проверенно. Работает на ура. И выблядки из администрации этого сайта, что начинают кукарекать про это не мы, это блоги, быстро станут шёлковыми.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
FelsheR-БАН100519
22:52
Дискредитацию власти у вас в президенты посадили. Как раз постом ниже он этим занимается.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем