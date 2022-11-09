Существование Battlefield Mobile давно не является секретом, и уже не первый месяц в проекте проходят тестирования различной степени открытости. На этот раз, как это часто бывает, повезло азиатским государствам, а именно — Сингапуру, Филиппинам, Тайланду и Индонезии. Именно в этих регионах сегодня стартовало открытое бета-тестирование Battlefield Mobile на Android и iOS.
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Естественно, при желании можно поучаствовать в тестировании и из любой другой страны, выбрав соответствующие VPN-серверы и поменяв свой регион, однако реальность такова, что большинство геймеров не готовы заморачиваться с подобными действиями.
По плану, запуск Battlefield Mobile состоится до конца текущего года, до которого уже рукой подать. Учитывая старт пусть и ограниченного четырьмя регионами, но всё же тестирования, можно предположить, что уже в ближайшие недели точная дата выхода проекта перестанет быть тайной.