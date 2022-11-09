Речь идёт о торрентах, конечно же.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что за день в России фиксируется до 185 тысяч загрузки с торрентов системного и офисного программного обеспечения от Microsoft. Соответствующую информацию журналисты опубликовали в новом материале, сославшись на данные PeerTrace.

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Популярность раздач Windows и Office начала расти с августа текущего года — аналитики это связывают с повышенным спросом у школьников и студентов перед началом учебного года. Также эксперты убеждены, что серьёзный вклад в озвученные показатели вносит и коммерческий сектор, который пока не в состоянии обеспечить интеграцию операционной системы Linux в инфраструктуру.

По данным дистрибутора данных о загрузках контента Peer Trace, только в течение 1 ноября было зафиксировано 174 тысячи фактов загрузки и раздачи пиратских копий Windows и Microsoft Office, что на 24,4 тысячи больше, чем в тот же день в 2021 году.

Напомним, компания Microsoft в марте текущего года прекратила продажи новых продуктов в РФ, а в июне компания сообщила о сокращении операций в стране. Уровень доступности ПО от редмондцев на российском рынке после этого существенно снизился. Так, из магазинов пропала подписка на офисный пакет Microsoft 365. В сентябре Softline и принадлежащий ей Allsoft возобновили продажи подписок, но к ноябрю количество продуктов от Microsoft на рынке вновь существенно снизилось.

В данный момент в той же Allsoft сейчас можно купить только неограниченную, но более дорогую лицензию на Office 2021. Ключи там будут до опустошения складских запасов. Представители дистрибутора отметили, что пользователи стали переходит на отечественные аналоги из-за ограничений в поставках.

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В госсекторе переход на отечественное ПО организован плановыми путями, а в частном порядке пользователи выбирают софт по привычке — так считают многие аналитики. Изменить ситуацию могут «как ограничения на скачивание новых версий Windows, так и появление новых продуктов, которые в системах на базе Linux будут работать лучше».