И всё это уже в 1940—1950-х.

Как вам всем уже давно и хорошо известно, действие Atomic Heart разворачивается в середине прошлого века в альтернативной временной линии, в которой Советский Союз в результате прорывных разработок пошёл по пути стремительного развития техники. В стране появились роботы, реакторы холодного синтеза, обеспечивавшие потребности в энергии, а также различные изобретения и приспособления, облегчавшие быт людей и дававшие чуть ли не волшебные способности.

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На случай, если вы всё же «плаваете» в «лоре» Atomic Heart, что, учитывая отсутствие определённой структуры их публикации, немудрено, разработчики из Mundfish сегодня опубликовали специальный видеоролик, в котором подробно разбирают историю игрового мира.

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Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля следующего года на всех актуальных платформах. В России и других странах СНГ проект будет распространяться на PC эксклюзивно посредством VK Play.