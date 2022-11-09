Известный датамайнер Лэнс Макдональд рассказал, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был практически готов, но его релиз всё равно пришлось перенести. Как утверждает автор, игру успели отправить на золото, сертифицировать по стандартам Sony и даже загрузить на серверы PlayStation Store.
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Датамайнер уверяет, что некоторые пользователи даже получили доступ к рабочей версии ремейка — это касается тех, кто оформил предзаказ. Но релиз проекта в очередной раз перенесли. Напомним, ранее мы узнали, что Ubisoft отложила выход ремейка на неопределённый срок, а весь подготовленный студиями Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai передали Ubisoft Montreal. Перенос, по слухам, был связан из-за негативной реакции сообщества в соцсетях, поэтому ремейк пришлось переделывать практически с нуля.
Совсем недавно, напомним, компания Ubisoft выпустила специальную статью, с помощью которой рассказала о текущем положении дел в отношении новой версии Prince of Persia: The Sands of Time. Как оказалось, выпуск игры просто отложен, сама она не закрыта. Но по причине отсутствия даже приблизительной даты релиза разработчики приняли решение отменить предзаказы и вернуть геймерам потраченные деньги.