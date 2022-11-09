Хотя официально релиз всё ещё отложен на неопределённый срок.

В начале 2021 года разработчики Vampire The Masquerade — Bloodines 2 сообщили о том, что релиз проекта отложен на неопределённый срок. Неопределённым он остаётся и по сей день, однако надежда на то, что ждать осталось не так уж долго, всё же остаётся. Сегодня таким лучиком надежды стал комментарий руководителя издательства Paradox Interactive Фредерика Уэстера.

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По словам главы компании, он уверен в способностях коллектива, которому передали производство Vampire The Masquerade — Bloodines 2, и даже рассчитывает, что релиз проекта может состояться уже в следующем году, причём точную дату могут объявить уже в обозримой перспективе.

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Напомним, что изначально Vampire The Masquerade — Bloodines 2 должна была выйти ещё весной 2020 года, но затем столкнулась с проблемами, переносами выхода, а также сменой отвечающей за производство проекта студии-разработчика. Обычно столь многострадальные проекты по итогу оказываются на свалке истории, поскольку ложка хороша к обеду, но, кто знает, может, в этом случае будет исключение из правила.