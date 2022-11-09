Программа, например, позволяет быстро группировать чаты по папкам.

Команда поддержки «ВКонтакте» представила большое обновление для программы «VK Мессенджер», которое должно помочь пользователям в организации комфортного личного и рабочего пространства в онлайне. Обновлённое приложение оснащено функцией группировки чатов по папкам, что должно повысить удобство разделения личных, рабочих и учебных переписок.

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Также обновлённая версия программы «VK Мессенджер» может похвастаться ускоренной загрузкой видео, обменом файлов с увеличенным лимитом до 4 Гбайт и полноценной адаптацией под большие экраны планшетов iPad.

Актуальная версия приложения «VK Мессенджер» позволяет добавить несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. Так, например, для коммуникаций по школьным вопросам есть возможность добавить учебный профиль «Сферум» — отдельное закрытое и безопасное образовательное пространство в мессенджере, где школьники, учителя и родители могут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, а также обмениваться учебными материалами.

Фарит Хуснояров, вице-президент VK, глава VK Мессенджера:

«Мы стремимся создавать удобные и технологичные продукты и сервисы, которые помогают пользователям всегда быть на связи. Папки делают общение в онлайне проще и продуктивнее: новая функция поможет структурировать коммуникации в виртуальном мире и организовать удобное пространство как для работы и учёбы, так и для личного общения — теперь не нужно тратить время на долгий поиск нужного чата или важной информации. Мы продолжаем развивать функциональность в “VK Мессенджере” с учётом отзывов наших пользователей — и совсем скоро приятно удивим новыми возможностями для общения, обмена информацией и кросс-платформенного взаимодействия с помощью разных устройств».

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Актуальная версия VK Мессенджера доступна по ссылке vk.me/app.