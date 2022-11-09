Игроков даже поблагодарили за терпение и поддержку. Ещё бы — спустя почти год бардака.

С начала этого года PC-версия Dark Souls Remastered была лишена сетевой функциональности, и по какой-то необъяснимой причине восстановление её работоспособности затянулось на долгие одиннадцать месяцев. С тех пор все, кто ещё пользовались сетевым режимом PC-версии Dark Souls Remastered, разбежались по другим проектам, и вот, в Bandai Namco совместно с FromSoftware посчитали, что теперь самое время, чтобы наконец-то всё починить и проверить: серверы игры вновь заработали. Разработчики поблагодарили игроков за их терпение и поддержку.

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Кому теперь это всё нужно, впрочем, большой вопрос: пиковый «онлайн» Dark Souls Remastered в Steam долгое время не поднимался выше полутора тысяч. Безусловно, на фоне данной новости статистика пусть и незначительно, но всё же поползёт вверх, но мнение о том, что «поезд ушёл», а решать проблемы следовало в десятки, если не в сотни раз более оперативно, перевешивает любой оптимизм со стороны разработчиков.