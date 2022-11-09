Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Градострой Cities Skylines получит несколько DLC из цикла World Tour
В основном по мелочи: различные новые объекты и карты.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 60тр с началом
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

За семь с половиной лет своего существования градостроительный симулятор Cities Skylines превратился в признанный эталон жанра. Укреплению данного статуса способствует регулярный выпуск дополнительного контент, и вот, теперь стало известно, что в течение ближайших нескольких недель проект получит ещё несколько наборов контента из цикла World Tour («Мировое турне»).

реклама

Как вы уже поняли, такое название выбрано не просто так. Запланированные к выходу дополнения имеют тематическую направленность на различные мировые города и локации. Так, например, набор контента Heart of Korea создавался под впечатлением от южнокорейских мегаполисов, а набор Africa in Miniature разрабатывался в сотрудничестве с нигерийскими девелоперами, желавшими воссоздать образ своей родины. Не обошлось и без упоминания небоскрёбов, которым в полной мере посвящён набор контента Skyscrapers Content Creator Pack.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Вместе с тем к Cities Skylines уже 15 ноября планируется выпустить бесплатное обновление, в состав которого войдут новые виды общественного транспорта, а также специальные дорожки и возможность формировать выделенные полосы движения.

#colossal order #cities skylines
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cities Skylines получила дополнение с пешеходными зонами
Свежее дополнение к Cities Skylines посвящено созданию различных пешеходных зон
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 полезных утилит от Microsoft, о которых вы могли не знать
18
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
44
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
14
Почему России не стоит радоваться победе республиканцев в американском Конгрессе
25
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
17
Главные игры ноября 2022 года
14
Победа республиканцев в США приведет к уменьшению поддержки Украины
27
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
57
Арктические "мегапожары" общей площадью более 30 млн гектар выбросили 256 млн тонн CO2
5
Uncharted Legacy of Thieves Collection: интерактивное кино
15

Сейчас обсуждают

warmuza
16:38
кто хочет лизнуть зелота?
Служба национальных парков США просит посетителей не облизывать жаб пустыни Сонора
Spambomber_16
16:38
У мордокниги нынче грустное лицо с отвисшим ниже кадыка шнобелем, из которого капает на лапсердак.
Meta сокращает свыше 11000 сотрудников
RedStone
16:37
Я сижу в своём русском Крыму, а Вы - где-то там в разваливающейся недостране, откуда пытаетесь меня поучать. Успехов.
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
RedStone
16:35
Про 1991 вообще непонятно к чему его прилепили - тогда распался СССР и не Россия тому виной, а Россия возникла тогда. И да - я что-то не услышал про остальных князьков из других республик - участников...
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
RedStone
16:35
Я вижу у Вас проблемы как с логикой так и с последствиями что откуда бралось и как это всё развивалось. Во-первых указ Ельцина - это не переворот: он и так законно избранный президент - верх законода...
Безработных украинцев могут обязать работать "за еду"
Andron Andron
16:34
"социальный рейтинг"? ну круто чё, приехали! здравствуй цифровое рабство... и кислород по талонам лояльным.
Россия готова совершить мощный прыжок в экономическом и социальном развитии
Михаил Авраменко
16:32
Я категоричен насчёт "Аватара" только потому что за красивой обёрткой практически ничего нет. Сюжет - просто линейный набор примитивных штампов: главный герой-дартаньян-стану-из-гомна-суперчеловеком-и...
Фильм Аватар 2 может стать кассовой бомбой, которая погубит карьеру Джеймса Камерона
Максим Ма
16:27
Я на вб взял Радеон 512гб за 1990р
7 SSD на все случаи жизни – стоит ли переплачивать за PCIe 4.0 или геймерам хватит старого SATA 3
Slow Mo
16:25
Что происходит за "КУЛИСАМИ" Кто такой Илон Маск.
Китайские инженеры создали первую рабочую систему из дронов-камикадзе, способных объединяться в рой
pOdOnOg
16:23
Угу. Просто все 4090 достались именно рукожопам...)
Штекер не до конца вставлен в разъём — возможная причина плавления адаптеров питания 12VHPWR
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем