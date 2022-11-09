В основном по мелочи: различные новые объекты и карты.

За семь с половиной лет своего существования градостроительный симулятор Cities Skylines превратился в признанный эталон жанра. Укреплению данного статуса способствует регулярный выпуск дополнительного контент, и вот, теперь стало известно, что в течение ближайших нескольких недель проект получит ещё несколько наборов контента из цикла World Tour («Мировое турне»).

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Как вы уже поняли, такое название выбрано не просто так. Запланированные к выходу дополнения имеют тематическую направленность на различные мировые города и локации. Так, например, набор контента Heart of Korea создавался под впечатлением от южнокорейских мегаполисов, а набор Africa in Miniature разрабатывался в сотрудничестве с нигерийскими девелоперами, желавшими воссоздать образ своей родины. Не обошлось и без упоминания небоскрёбов, которым в полной мере посвящён набор контента Skyscrapers Content Creator Pack.

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Вместе с тем к Cities Skylines уже 15 ноября планируется выпустить бесплатное обновление, в состав которого войдут новые виды общественного транспорта, а также специальные дорожки и возможность формировать выделенные полосы движения.