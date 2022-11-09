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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
God of War Ragnarok стала доступна для прохождения
Для кого-то проект долгожданный, для кого-то — просто информационный фон.
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Будний день посреди рабочей недели — не лучший вариант для выпуска ожидаемой игры AAA-класса, но издатели God of War Ragnarok в своё время приняли решение о выпуске проекта 9 ноября, и менять своё решение не стали. Как бы то ни было, релиз состоялся, обновление первого дня, исправляющее сотни обнаруженных уже после отправления «Рагнарёка» в печать ошибок, применено, жизнь проекта началась.

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Незадолго до релиза первые обозреватели назвали God of War Ragnarok во всём превосходящим своего предшественника. Насколько эти заявления соответствуют действительности, будем узнавать уже сегодня и в ближайшие дни, что называется, из первых уст геймеров, которым нет смысла что-либо приукрашивать.

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Как сообщают первые пользователи из России, русскоязычная локализация игры недоступна в ставших популярными после приостановки Sony своей деятельности в нашей стране турецком и аргентинском регионах. Информация пока проверяется.

#god of war ragnarok
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