И это многое для данного проекта меняет. Вопрос лишь — надолго ли?

На протяжении нескольких дней в начале ноября в Steam проходила бесплатная раздача Warhammer Vermintide 2. Учитывая, как высоко люди ценят «халяву», что бы в неё не входило, краткосрочные статистические результаты сразу же взмыли вверх, переваливая за 100 тысяч одновременно присутствующих в сети пользователей и косвенно подтверждая тот факт, что число полученных геймерами подарочных копий проекта исчисляется миллионами.

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Сегодня данная мысль была официально подтверждена разработчиками из студии Fatshark, опубликовавшими специальный материал, приветствующий «10 миллионов новых игроков».

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Стоит отметить, что Warhammer Vermintide 2 вышла в свет весной 2018 года, но даже мало-мальски серьёзной популярности добиться не сумела. Возможно, вышеизложенные события станут для проекта вторым рождением, но учитывая тот факт, что он крайне редко получает новый контент, вряд ли этот успех удастся закрепить надолго. В нынешней ситуации Fatshark следовало бы пересмотреть подход к контентной поддержке своего творения.