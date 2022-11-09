Представители Twitter, как отмечает Reuters, частично раскрыли на этой неделе планы социальной сети по реформированию системы верификации учётных записей. Прежде подтверждавшая личность пользователя «голубая галочка» уже не будет иметь прежней силы, поскольку получить её смогут все подписчики Twitter Blue без предоставления персональных данных, подтверждающих личность. Компания будет сверять данные только по платёжным реквизитам подписчиков.
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Отдельным маркером станет подпись «Official» рядом с профилем пользователя Twitter. Она не потребует доплаты или наличия подписки на Twitter Blue, но будет предоставляться только известным общественным деятелям, чиновникам, компаниям или организациям, чтобы подтвердить подлинность учётной записи. По неофициальной информации, такой вид верификации был предусмотрен ради возможности политических деятелей и представителей организаций по всему миру сохранить свой статус учётной записи в Twitter без необходимости оформлять подписку с ежемесячной абонентской платой. Наконец, пользоваться Twitter можно будет и без верификации учётной записи и каких-либо доплат.