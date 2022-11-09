Разработчики из 343 Industries совместно с Xbox Game Studios выпустили большое зимнее обновление для сетевого шутера Halo Infinite. Апдейт добавил в игру множество новых функций и активностей, поэтому его можно считать одним из самых крупных с момента релиза.
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Шутер Halo Infinite обзавёлся бета-версией режима «Кузница» — редактора карт, который позволят создавать не только новые локации, но даже целые режимы с помощью имеющегося набора инструментов. Также в проекте появился режим совместного прохождения кампании по сети — он поддерживает до четырёх игроков.
Для демонстрации режима «Кузница» авторы подготовили две карты, Argyle и Detachment, полностью созданные при помощи встроенного редактора. Ещё один новый режим называется Covert One-Flag, в котором одна команда должна забрать флаг у другой, используя камуфляж.
Наконец, с выходом данной обновы в Halo Infinite завезли бесплатный боевой пропуск с 30 уровнями и специальными зимними наградами. Система Match XP позволяет получать дополнительный опыт, с её помощью пропуск можно проходить быстрее, чем это можно было сделать ранее.
Напомним, ранее 343 Industries заявляла, что отказалась от создания локального кооператива, поскольку на его создание уходило слишком много времени. Halo Infinite вышла 15 ноября прошлого года — то есть, практически год назад. За это время шутер собрал более 150 тысяч отзывов в Steam, из которых 70 % — положительные.