Игра вышла почти год назад, если что.

Разработчики из 343 Industries совместно с Xbox Game Studios выпустили большое зимнее обновление для сетевого шутера Halo Infinite. Апдейт добавил в игру множество новых функций и активностей, поэтому его можно считать одним из самых крупных с момента релиза.

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Шутер Halo Infinite обзавёлся бета-версией режима «Кузница» — редактора карт, который позволят создавать не только новые локации, но даже целые режимы с помощью имеющегося набора инструментов. Также в проекте появился режим совместного прохождения кампании по сети — он поддерживает до четырёх игроков.

Для демонстрации режима «Кузница» авторы подготовили две карты, Argyle и Detachment, полностью созданные при помощи встроенного редактора. Ещё один новый режим называется Covert One-Flag, в котором одна команда должна забрать флаг у другой, используя камуфляж.

Наконец, с выходом данной обновы в Halo Infinite завезли бесплатный боевой пропуск с 30 уровнями и специальными зимними наградами. Система Match XP позволяет получать дополнительный опыт, с её помощью пропуск можно проходить быстрее, чем это можно было сделать ранее.

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Напомним, ранее 343 Industries заявляла, что отказалась от создания локального кооператива, поскольку на его создание уходило слишком много времени. Halo Infinite вышла 15 ноября прошлого года — то есть, практически год назад. За это время шутер собрал более 150 тысяч отзывов в Steam, из которых 70 % — положительные.