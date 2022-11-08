Разработчики из Turtle Rock Studios совместно с издательством Warner Bros. Games представили очередное дополнение к сетевому шутеру Back 4 Blood. Аддон получил название River of Blood, его релиз должен состояться 6 декабря.
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Грядущий DLC порадует игроков совершенно новой сюжетной кампанией с захватывающими миссиями на пяти картах, в которых игроки путешествуют вверх по реке, останавливаясь в разных точках по пути, чтобы собрать припасы и справиться с новыми вражескими угрозами.
Чтобы лучше помочь Чистильщикам в этой миссии, в дополнении представлена Тала, бывший культист-изгой, ныне ставший Чистильщиком, которого сопровождает компаньон Риддена по имени Джефф, дружелюбный Высокий мальчик, которого можно вызвать для помощи команде. Джефф вызывает невероятный хаос, когда Тала или другие Уборщики из её команды призывают его свистком.
River of Blood также включает в себя восемь эксклюзивных скинов для персонажей и 12 эксклюзивных скинов для оружия, а также новое оружие, аксессуары, карты и многое другое.
Оригинальная Back 4 Blood вышла 12 октября 2021 года на ПК и консолях. В магазине Steam у данного проекта имеется почти 31 тысяча отзывов, из которых только 65 % — положительные.