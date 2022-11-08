Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сетевой шутер Back 4 Blood получил дополнение с новой порцией сюжета и другим контентом
Это как Left 4 Dead, только хуже.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming дешевле 50 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке

Разработчики из Turtle Rock Studios совместно с издательством Warner Bros. Games представили очередное дополнение к сетевому шутеру Back 4 Blood. Аддон получил название River of Blood, его релиз должен состояться 6 декабря.

реклама

Грядущий DLC порадует игроков совершенно новой сюжетной кампанией с захватывающими миссиями на пяти картах, в которых игроки путешествуют вверх по реке, останавливаясь в разных точках по пути, чтобы собрать припасы и справиться с новыми вражескими угрозами.

Чтобы лучше помочь Чистильщикам в этой миссии, в дополнении представлена Тала, бывший культист-изгой, ныне ставший Чистильщиком, которого сопровождает компаньон Риддена по имени Джефф, дружелюбный Высокий мальчик, которого можно вызвать для помощи команде. Джефф вызывает невероятный хаос, когда Тала или другие Уборщики из её команды призывают его свистком.

River of Blood также включает в себя восемь эксклюзивных скинов для персонажей и 12 эксклюзивных скинов для оружия, а также новое оружие, аксессуары, карты и многое другое.

рекомендации
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3070 за 42тр в Регарде
RTX 3080 за 62 тр в Регарде
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Оригинальная Back 4 Blood вышла 12 октября 2021 года на ПК и консолях. В магазине Steam у данного проекта имеется почти 31 тысяча отзывов, из которых только 65 % — положительные.

#turtle rock studios #back 4 blood #warner bros games
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: битва с неутомимой Харли Квинн в новом трейлере геройского экшена Gotham Knights
Видео: трейлер к завтрашнему релизу второго дополнения к Back 4 Blood
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 полезных утилит от Microsoft, о которых вы могли не знать
16
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
23
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
62
Эффективность жидкостного охлаждения ОЗУ на примере EK-RAM Monarch и G.Skill F4-4000C14D-32GTZR
61
Главные игры ноября 2022 года
13
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
10
Победа республиканцев в США приведет к уменьшению поддержки Украины
26
Арктические "мегапожары" общей площадью более 30 млн гектар выбросили 256 млн тонн CO2
2
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 2
3
B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
5

Сейчас обсуждают

Midosa
23:20
А все товары из нефти и газа у той страны, которая печатает доллары - вот и жри свою нефть, и сиди на ней. Днищенская страна потому и продаёт энергоресурся, т.к. не производит ниуя. Нет в РФ ни телеви...
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
ахахаxа
23:19
пиндосы.а ресурсы тут все.Понимаешь уловку эту
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
Academic
23:18
В вашем сообщении: ты доллары печатаешь.
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
ахахаxа
23:18
причём тут ты
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
REY_B_
23:17
Зачем биржа? - Где брать рубли, на "рынке производителя", это проблема потребителей.
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
32Влад32
23:17
Мой 4770к отлично бы работал с этими картами. Вы не согласны?
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT
Academic
23:17
Я доллары печатаю? Вы что-то попутали. Да и что за архаизм такой - печатают доллары? Их давно никто не печатают, просто вводят с клавиатуры компьютера ФРС нужную цифру и нажимают Enter. Ну инфляция, н...
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
Midosa
23:17
Что, хочешь сказать, не елозили по ушам в 80-ых про загнивание запада?
Набиуллина считает вероятным вариант скорого наступления глобального кризиса
Невеселый Молочник
23:14
Конечно же не зря назвали так, ведь можно продать дороже. Не знаю, соприть можно долго, но я четко вижу, что нв в эту карту вложила крайне мало, тут всего минимум в полтора раза меньше, чем в топе, я...
Nvidia GeForce RTX 4080 разгоняется до уровня RTX 4090, при этом потребляет гораздо меньше энергии
V.L.A.D.L.E.N
23:13
Не, то "социальная встать".
Социальную сесть Илона Маска стали покидать западные селебритиз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем