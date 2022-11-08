Местный саундтрек в настройках игры можно будет заглушить.

Criterion Games продолжает с усердием, достойным лучшего применения, публиковать коротенькие, но ёмкие видеоролики с демонстрацией игрового процесса Need for Speed Unbound. Сегодня нашему вниманию представили свежий геймплей, в центре которого был режим Takeover Events, предназначенный для выполнения специальных гоночных заданий и испытаний, подразумевающих продвинутый уровень управления машиной.

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Релиз состоится уже меньше, чем через месяц — Need for Speed Unbound появится на PC и консолях текущего поколения второго декабря.

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Стоит напомнить, что местный нарочито «мультяшный» стиль, к счастью, является опциональным: «красочные» визуальные эффекты при желании, которое, скорее всего, будет практически у всех, можно отключить.