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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: в следующем году Call of Duty Modern Warfare II получит сюжетное дополнение
И последующие игры серии якобы будут снабжаться контентом в аналогичном формате.
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Уже на протяжении нескольких месяцев по Сети гуляет информация о том, что Call of Duty переводят на двухлетний цикл релизов — франшиза перестанет быть ежегодником иначнёт выходить с перерывом в один год. Сведения пока не подтверждены, но поступают от всё большего числа инсайдеров, включая в высшей степени авторитетных. Как гласят утечки, контентная поддержка серии Call of Duty отныне будет чередоваться крупными сюжетными дополнениями, и своеобразной пробой пера в этом деле станет якобы запланированное к выходу в следующем году дополнение к Modern Warfare II.

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По слухам, аддон продолжит начатую в базовой Modern Warfare II сюжетную линию, а также порадует любителей сетевого режима новыми полями боя и прочим обязательным контентом. Если верить инсайдерам, то за создание этого дополнения отвечает студия Sledgehammer Games, которая с весьма переменным успехом выпускает новые игры серии Call of Duty. Возможно, потому, что именно на плечи «Кувалды» сажают проекты в новых сеттингах, которые далеко не всегда «заходят» весьма консервативной публике.

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