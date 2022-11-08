И последующие игры серии якобы будут снабжаться контентом в аналогичном формате.

Уже на протяжении нескольких месяцев по Сети гуляет информация о том, что Call of Duty переводят на двухлетний цикл релизов — франшиза перестанет быть ежегодником иначнёт выходить с перерывом в один год. Сведения пока не подтверждены, но поступают от всё большего числа инсайдеров, включая в высшей степени авторитетных. Как гласят утечки, контентная поддержка серии Call of Duty отныне будет чередоваться крупными сюжетными дополнениями, и своеобразной пробой пера в этом деле станет якобы запланированное к выходу в следующем году дополнение к Modern Warfare II.

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По слухам, аддон продолжит начатую в базовой Modern Warfare II сюжетную линию, а также порадует любителей сетевого режима новыми полями боя и прочим обязательным контентом. Если верить инсайдерам, то за создание этого дополнения отвечает студия Sledgehammer Games, которая с весьма переменным успехом выпускает новые игры серии Call of Duty. Возможно, потому, что именно на плечи «Кувалды» сажают проекты в новых сеттингах, которые далеко не всегда «заходят» весьма консервативной публике.