После того как студия Mundfish сделала Atomic Heart в СНГ-регионе эксклюзивным для площадки VK Play, многие геймеры расстроились и, полностью позабыв о том, что кроме как в Epic Games Store без продолжительных танцев с бубном покупать игры пока нельзя ни в каком из иностранных сервисов цифровой дистрибуции, начали писать гневные комментарии в адрес девелоперов. Представители VK Play тем временем очень кстати опубликовали статистику, которая может частично развеять скептицизм геймеров в отношении отечественной площадки.
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Как сообщают представители VK Play, с момента запуска сервиса в апреле текущего года в нём уже зафиксировано семь миллионов учётных записей. При этом самыми популярными игровыми жанрами из числа представленных на площадке являются шутеры, MMORPG, стратегии, «фермы», а также различные симуляторы.
По словам руководителя VK Play Василия Магуряна, когда весной состоялся запуск сервиса, целью было создать игровую площадку, способную стать «единой точкой доступа» для всех игровых и околоигровых сервисов в России. Глядя на рост аудитории и её доверия к платформе, в компании делают вывод, что движение идёт в верном направлении.
89 % аудитории VK Play приходятся на пользователей из России. Следом идут Казахстан и Беларусь. На 63 % аудитория VK Play состоит из мужчин, а основная возрастная категория — от 25 до 45 лет.