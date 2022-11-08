Сервис заработал в апреле этого года.

После того как студия Mundfish сделала Atomic Heart в СНГ-регионе эксклюзивным для площадки VK Play, многие геймеры расстроились и, полностью позабыв о том, что кроме как в Epic Games Store без продолжительных танцев с бубном покупать игры пока нельзя ни в каком из иностранных сервисов цифровой дистрибуции, начали писать гневные комментарии в адрес девелоперов. Представители VK Play тем временем очень кстати опубликовали статистику, которая может частично развеять скептицизм геймеров в отношении отечественной площадки.

реклама

Как сообщают представители VK Play, с момента запуска сервиса в апреле текущего года в нём уже зафиксировано семь миллионов учётных записей. При этом самыми популярными игровыми жанрами из числа представленных на площадке являются шутеры, MMORPG, стратегии, «фермы», а также различные симуляторы.

По словам руководителя VK Play Василия Магуряна, когда весной состоялся запуск сервиса, целью было создать игровую площадку, способную стать «единой точкой доступа» для всех игровых и околоигровых сервисов в России. Глядя на рост аудитории и её доверия к платформе, в компании делают вывод, что движение идёт в верном направлении.

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3070 за 42тр в Регарде RTX 3080 за 62 тр в Регарде ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

89 % аудитории VK Play приходятся на пользователей из России. Следом идут Казахстан и Беларусь. На 63 % аудитория VK Play состоит из мужчин, а основная возрастная категория — от 25 до 45 лет.