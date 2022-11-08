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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Overwatch 2 за первый месяц опробовали свыше 35 миллионов пользователей
Сколько из них вынужденных «переселенцев» из первой части, вопрос открытый. Предположительно, абсолютное большинство.
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Чуть больше месяца назад состоялся релиз Overwatch 2 в раннем доступе. Под данным термином Blizzard подразумевает отсутствие пока что в игре PvE-контента, а также обеспечила себе долгосрочное оправдание многочисленных багов и недоработок. Тем не менее, несмотря на проблемы, пользовательская база Overwatch 2 благодаря эффекту «новизны» и переходу на условно-бесплатную модель распространения смогла за месяц привлечь внимание тридцати пяти миллионов пользователей.

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По словам Blizzard, в состав этих тридцати пяти миллионов входят «многие» из тех, кто ранее не приобретали первую часть Overwatch и являются, по сути, новичками во франшизе. Что в представлении Blizzard означает «многие», в компании не уточняют, но что-то нам подсказывает, что львиная доля игроков в Overwatch 2 — вынужденные «переселенцы» из первой части, которых никто не спрашивал, хотят они переезжать в сиквел или нет, а просто поставили перед фактом.

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Сейчас в Overwatch 2 завершается хэллоуинское событие, а в начале декабря местный «бестиарий» пополнится персонажем-танком по имени Раматтра (на картинке выше). Иными словами, пока что сиквел развивается со значительно большей скоростью, чем оригинальная игра. Надолго ли хватит «запала» у Blizzard, вопрос открытый.

#blizzard #overwatch 2
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