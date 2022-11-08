Компания «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» (юрлицо российского бизнеса голливудской студии Sony Pictures) 7 ноября сменила название на «Контент-клуб». Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».
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Пост гендиректора в переименованной компании по-прежнему занимает Антон Сиренко, владелец тоже не изменился — зарегистрированная в штате Делавэр SPPR Holdings Russia. Компания решила сменить название на фоне того, что SPPR Holdings Russia перешла под контроль российского топ-менеджмента.
По условиям сделки компании Антона Сиренко перешли все активы и обязательства Sony Pictures, включая действующие лицензионные контракты на уже ранее вышедшие фильмы. Правда, до обсуждения релиза новинок кинематографа от Sony Pictures речи пока не идёт.
«Контент-клуб» будет заниматься дистрибуцией фильмов и инвестициями в российское производство.
Напомним, в марте 2022 г. голливудские компании Sony Pictures, UPI, Disney, Paramount приостановили выпуск своих киноновинок в России. На их долю приходилось поряжка 70 % всего российского бокс-офиса в 2021 г. Так, Совокупные кассовые сборы фильмов составили 40,7 млрд руб. — это данные государственного Фонда кино.