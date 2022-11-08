Меньше суток осталось до запуска God of War Ragnarok. Поскольку никаких «дней тишины» в игровой индустрии не предусмотрено — поощряется прямо противоположное поведение — журналисты, которым посчастливилось на протяжении нескольких недель играть в пресс-версию новинки, не стали отсиживаться и уже вовсю публикуют записи игрового процесса. Например, издание GamesRadar опубликовало первые 45 минут прохождения «Рагнарёка».
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Учитывая, что в большинстве видеоигр первые часы являются своего рода обучающими, вряд ли имеет смысл переживать насчёт «спойлеров» игрового процесса и сюжета. Тем не менее, если вы предпочитаете полностью никак и ничем не испорченный геймплей, то смело закрывайте данную заметку.
God of War Ragnarok уже получила восторженные отзывы от рецензентов, сходящихся в мысли о том, что перед нами сиквел, во всём превосходящий оригинал. Ну, а так это на самом деле или нет, узнаем уже завтра из первых комментариев простых игроков.