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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Death Stranding сыграли более десяти миллионов человек
На достижение этого результата потребовалось три года.
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Сегодня исполнилось ровно три года с момента выхода крайне неоднозначеного, как и всё «гениальное», проекта Death Stranding от студии Хидео Кодзимы. Трудно сказать, совпадение это или же девелоперы приберегли соответствующую информацию «прозапас», чтобы затем в нужный день объявить о «красивой» статистике. Скорее всего, вариант второй, но это, в целом, не особо важно, поскольку само событие в любом случае произошло: пользовательская база Death Stranding превысила десять миллионов игроков.

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В статистику вошли все продажи на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4, а также все те, кто запускали Death Stranding посредством подписок PlayStation Plus и PC Game Pass.

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В настоящее время по Сети гуляют слухи о том, что студия Kojima Productions как минимум размышляет над тем, чтобы выпустить продолжение приключений Сени Мостового Сэма Бриджеса. Ранее в Сеть просочились кадры игрового процесса таинственного проекта Overdose от Кодзимы, но пока неясно, связан он как-то с Death Stranding или нет.

#kojima productions #death stranding
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