На достижение этого результата потребовалось три года.

Сегодня исполнилось ровно три года с момента выхода крайне неоднозначеного, как и всё «гениальное», проекта Death Stranding от студии Хидео Кодзимы. Трудно сказать, совпадение это или же девелоперы приберегли соответствующую информацию «прозапас», чтобы затем в нужный день объявить о «красивой» статистике. Скорее всего, вариант второй, но это, в целом, не особо важно, поскольку само событие в любом случае произошло: пользовательская база Death Stranding превысила десять миллионов игроков.

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В статистику вошли все продажи на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4, а также все те, кто запускали Death Stranding посредством подписок PlayStation Plus и PC Game Pass.

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