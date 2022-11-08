Это должно было произойти ещё 9 лет назад. Может, хоть теперь разработка GTA 6 пойдёт быстрее.

Grand Theft Auto V — феноменальный продукт, который на протяжении вот уже более девяти лет продолжает радовать своих разработчиков и издателя умопомрачительными показателями продаж. Так продолжалось долго, но последняя публикация финансового отчёта компанией Take-Two Interactive позволяет сделать вывод, что «жирные» дни наконец-то позади.

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Как передают аналитики, продажи Grand Theft Auto V по итогам минувшего квартала составили около миллиона копий. И хотя это по-прежнему колоссальные объёмы, особенно, учитывая возраст проекта и продажи игр рангом пониже, но в целом результат оказывается самым низким за всё время после релиза. Всего на сегодняшний день продажи GTA V превышают 170 миллионов копий, что составляет почти половину от общих продаж всех игр серии Grand Theft Auto вместе взятых.

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Вышеизложенное обстоятельство наталкивает на мысль о том, что с неизбежным и долгожданным снижением популярности GTA V издатель начнёт активнее работать в деле подготовки уже следующей части серии. Не так давно в Сеть утекло море сведений о грядущем проекте, но до сих пор толком неясно, насколько древними в плане состояния готовности игры они являются. Одно точно: увиденное большого оптимизма в геймерах не пробудило.