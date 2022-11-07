Когда в начале этого года Microsoft и Activision Blizzard объявили о рекордном в рамках игровой индустрии соглашении по слиянию, многие дальновидные пользователи призадумались о последствиях данного события в деле борьбы с неестественными монополиями. До поры до времени всё шло по плану, но последнее время регуляторы в отдельных странах стали ставить препятствия на пути к завершению сделки.
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Дошло до того, что, по сведениям издания The New York Post, в Activision Blizzard начали всерьёз переживать по поводу того, что если тенденция не изменится, то сделка в итоге может сорваться. Утверждается, что Microsoft уверила представителей AB в стабильности ситуации и в том, что всё находится под контролем. На деле же обстоятельства далеки от статуса контролируемых.
Как пишут в The New York Post, если антимонопольщикам удастся продавить Microsoft условия, по которым они согласятся одобрить сделку редмондской компании с Activision Blizzard, то смысл самой сделки полностью утратит весь смысл. В частности, компанию могут заставить отказаться от планов по переводу франшиз Activision Blizzard в статус эксклюзивов для своих платформ.
Чем это всё закончится, узнаем в ближайшие месяцы. По плану, все юридические формальности должны быть завершены до июля следующего года. А там уж как получится.