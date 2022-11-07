Антимонопольные регуляторы, оказывается, не просто так хлеб едят.

Когда в начале этого года Microsoft и Activision Blizzard объявили о рекордном в рамках игровой индустрии соглашении по слиянию, многие дальновидные пользователи призадумались о последствиях данного события в деле борьбы с неестественными монополиями. До поры до времени всё шло по плану, но последнее время регуляторы в отдельных странах стали ставить препятствия на пути к завершению сделки.

реклама

Дошло до того, что, по сведениям издания The New York Post, в Activision Blizzard начали всерьёз переживать по поводу того, что если тенденция не изменится, то сделка в итоге может сорваться. Утверждается, что Microsoft уверила представителей AB в стабильности ситуации и в том, что всё находится под контролем. На деле же обстоятельства далеки от статуса контролируемых.

Как пишут в The New York Post, если антимонопольщикам удастся продавить Microsoft условия, по которым они согласятся одобрить сделку редмондской компании с Activision Blizzard, то смысл самой сделки полностью утратит весь смысл. В частности, компанию могут заставить отказаться от планов по переводу франшиз Activision Blizzard в статус эксклюзивов для своих платформ.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Чем это всё закончится, узнаем в ближайшие месяцы. По плану, все юридические формальности должны быть завершены до июля следующего года. А там уж как получится.