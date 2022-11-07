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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Системные требования фэнтезийного вестерна Evil West оказались максимально демократичными
Даже требования к ОЗУ, в принципе, приемлемые.
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До выхода фэнтезийного вестерна Evil West осталось две недели, и разработчики из Flying Wild Hog справедливо решили, что сегодня настал лучший момент для публикации системных требований проекта, тем более что шоком они ни для кого не станут. Если коротко, то для высших настроек графики при 60 fps и в разрешении 1080p вам вполне хватит компьютера со средненькой видеокартой образца 2015—2016 годов.

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Минимальные требования (30 fps, 1080p, средние графические настройки):

  • процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300 X6;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti или AMD Radeon RX 460.

Рекомендованные требования (60 fps, 1080p, «эпические» графические настройки:

  • процессор: Intel Core i5-10505 или AMD Ryzen 5 1600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 590.
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Хотя данные системные требования мысленно переносят нас на шесть или даже на десять лет назад, в плане оперативной памяти следует быть начеку: 16 Гбайт нынче является средним установленным в игровой ПК объёмом. И хотя разработчики игр обычно подразумевают требования к оперативной памяти с большим запасом на случай её «отжирания» непосредственно операционной системой и прочим системным софтом, впритык в таких вещах лучше не действовать.

#evil west
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Вася Сеновал
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3000kyky Sakh
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Через своих в Китае покупать "сомнительную" продукцию - идеальный вариант, наверное. Но своих надо, как-то найти...
Aliexpress переполнен "одноразовыми" видеокартами — отвал GPU настигает в течение нескольких дней
3000kyky Sakh
20:42
Через своих в Китае покупать "сомнительную" продукцию - идеальный вариант, наверное. Но своих надо, как-то найти...
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odessa55
20:41
Мля ватники размечтались ))) методички сменились ? ленд лиз еще даже не начался ...
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Elrick
20:39
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Bryant333
20:36
Хотелось бы верить, что это будет правдой.
Системные требования фэнтезийного вестерна Evil West оказались максимально демократичными
Геннадий Художник
20:36
Подписываемся на канал, ставим лайки, это видео я сделал для overcocker.RU https://youtu.be/seaf3hfoaa8
Победа республиканцев в США приведет к уменьшению поддержки Украины
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