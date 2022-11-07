Всё это вызывает только чувство досады.

На протяжении последних нескольких лет игры серии Call of Duty, за исключением Vanguard, устанавливали всё новые и новые рекорды продаж и выручки. Учитывая безмерную любовь геймеров к подсерии Modern Warfare, было очевидно, что её вторая перезапущенная часть побьёт сразу несколько рекордов даже несмотря на возможные технические огрехи. Предположения сбылись на 100%: в Modern Warfare II полным полно технических проблем, но это не помешало новинке установить новый рекорд скорости продаж — за первые десять суток выручка проекта достигла одного миллиарда долларов.

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Для сравнения, в прошлый раз рекорд был установлен в 2012 году спустя 15 суток после выхода Call of Duty Black Ops II. При этом разработчики Modern Warfare II отмечают высокую степень вовлечённости геймеров в игровой процесс: за десять дней было сыграно более одного миллиарда сетевых матчей, а суммарное проведённое всеми пользователями в игре время превысило 200 миллионов часов.