Разве что текстурки у «Рагнарёка», по предельно понятным причинам, значительно более мыльные.

Релиз God of War Ragnarok состоится уже в эту среду, но крупные и не очень игровые издания и блогеры уже давно получили в своё распоряжение пресс-версии новинки, благодаря чему регулярно снабжают сообщество интересными (и не очень) материалами. Сегодня, например, занимающиеся наглядными сравнениями графики в играх авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовали видеоролик с демонстрацией прогресса, которого в техническом плане достигла God of War Ragnarok по сравнению с предшественницей.

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Даже учитывая тот факт, что God of War Ragnarok функционирует на PlayStation 5, а God of War (2018) — по определению на более производительной платформе PC, разница в несколько лет всё же ощущается в пользу первой. В частности, в Ragnarok реализована более правдоподобная физика, что можно заметить по деформации снежного покрова, представлены более детализированные модели персонажей, а также присутствуют куда более реалистичные визуальные эффекты. Даже в плане разрешения текстур у новинки на PS5 наблюдается преимущество над PC-версией прошлой части, что стало весьма большой неожиданностью.

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Обозреватели уже осыпали God of War Ragnarok восторженными отзывами, ну а нам остаётся ждать 9 ноября, дабы узнать, сходится ли мнение широкого игрового сообщества с мнением весьма ограниченного числа рецензентов.