Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новинка лучше во всём: энтузиаст сравнил графику PC-версии God of War (2018) с PS5-версией God of War Ragnarok
Разве что текстурки у «Рагнарёка», по предельно понятным причинам, значительно более мыльные.
рекомендации
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming дешевле 50 тр
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке

Релиз God of War Ragnarok состоится уже в эту среду, но крупные и не очень игровые издания и блогеры уже давно получили в своё распоряжение пресс-версии новинки, благодаря чему регулярно снабжают сообщество интересными (и не очень) материалами. Сегодня, например, занимающиеся наглядными сравнениями графики в играх авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовали видеоролик с демонстрацией прогресса, которого в техническом плане достигла God of War Ragnarok по сравнению с предшественницей.

реклама

Даже учитывая тот факт, что God of War Ragnarok функционирует на PlayStation 5, а God of War (2018) — по определению на более производительной платформе PC, разница в несколько лет всё же ощущается в пользу первой. В частности, в Ragnarok реализована более правдоподобная физика, что можно заметить по деформации снежного покрова, представлены более детализированные модели персонажей, а также присутствуют куда более реалистичные визуальные эффекты. Даже в плане разрешения текстур у новинки на PS5 наблюдается преимущество над PC-версией прошлой части, что стало весьма большой неожиданностью.

рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Обозреватели уже осыпали God of War Ragnarok восторженными отзывами, ну а нам остаётся ждать 9 ноября, дабы узнать, сходится ли мнение широкого игрового сообщества с мнением весьма ограниченного числа рецензентов.

#god of war #god of war ragnarok
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

God of War Ragnarok удалось превзойти «Ведьмака 3» по качеству сторонних квестов
God of War Ragnarok получила высоченные оценки от обозревателей
Не выше 60 fps: авторы God of War Ragnarok рассказали о графических режимах игры на консолях от Sony
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Куда переходить с Binance в случае закрытия биржи в России
25
У россиян появилась проблема с геолокацией по GPS, разберёмся в её причинах
99
Mini-ITX корпус Cougar QBX KAZE и кулер Noctua NH-D15 - попытка впихнуть невпихуемое
38
США направили военные самолеты в сторону Ирана после данных о готовящемся нападении
13
Эффективность жидкостного охлаждения ОЗУ на примере EK-RAM Monarch и G.Skill F4-4000C14D-32GTZR
23
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
47

Сейчас обсуждают

Alan Flow
15:20
Надо ждать выхода красных карт. НВидиа пусть покупают фанатики.
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
Вася Сеновал
15:20
Шишика, ты жену в честь пилы назвал?
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
Леонид Здравствуйте
15:20
Просто ты, не тот кем ты являешься. У тебя материнская плата гнилабай, который уважающий себя и геймеры, никогда в жизни не купит. Надеюсь не надо перечислять недостатки? Во-вторых, у тебя самая конче...
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
cupgrn
15:19
Киберпук с dlss 3 около сотки в 4к ультра с лагом как при 50 кадрах . И накой это "технология "? Все верно для кадров Овер 200, надо быть ультра кибер задротом чтобы 144 честных кадра не хватало )
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
Дмитрий Юфа
15:17
Это типа первый парень на деревне?
Массовые протесты в Иране - месть США за сотрудничество с Россией
izbolota
15:17
ну я лучи уже видел немножко, у меня есть стартовый пакет в виде 2060 6гб, радеон неее, мимо точно. ждем тестов не продажных журналюг и покупаем на озоне за 60тр 3090ти новую у китайцыв
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
Михаил Авраменко
15:16
Розетки попались бракованные, в них электричество кончилось раньше окончания оф. гарантии.
В Киеве приступили к экстренным отключениям электроэнергии
izbolota
15:15
подождем посмотрим, а то смысла переплачивать не вижу, я на эту разницу электричество буду год палить в хате
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
EFermi
15:15
Кстати не сильно-то и выше потребление. 320Вт что указаны для 4080 это базовое значение, как 400Вт для 4090. По факту потянув ползунок в Афтербёрнере эти 320 легко станут 420, также как 400 ватт 4090-...
NVIDIA RTX 4080 быстрее предыдущих флагманов, но существенно отстаёт от RTX 4090 в Geekbench
Михаил Невский
15:15
Щас заминуют, но сами же разграбили. ВСУ далеко ещё до Херсона. Мозг включите, кто мог разграбить.
В Украине повторно ввели веерные отключения электроэнергии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем