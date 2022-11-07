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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Будто настоящей эскалации мало — третий сезон в Battlefield 2042 может получить название Escalation
Девелоперам следовало бы пересмотреть своё решение, если оно и впрямь такое.
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Не секрет, что геополитическая обстановка в мире из-за упрямого нежелания одной стороны прислушиваться к опасениям и интересам другой стороны накалена до предела и уже не поддаётся адекватному прогнозированию. Ставки чудовищно высоки, и нарастание градуса конфликта — эскалация — только продолжается. И тут датамайнеры наткнулись на информацию о том, что третий сезон контентной поддержки Battlefield 2042 — боевика, очень удобно посвящённого гипотетическому военному конфликту России и США — получит название «Эскалация» (Escalation).

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Согласно добытым из внутриигровых файлов сведениям, в третьем сезоне Battlefield 2042 могут появиться мотоциклы, в остальном же никаких сведений касательно контентного наполнения грядущего сезона пока не представлено. Если проводить параллели с предыдущими сезонами, то в третьей контентной добавке игроков должны ждать новое поле боя, специалист, свежий боевой пропуск, новые виды оружия и техники, а также, что самое главное, полная переработка системы специалистов с её возвращением к привычным игровым классам.

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Если верить инсайдеру Тому Хендерсону, то третий сезон в Battlefield 2042 стартует через две недели — 22 ноября. Официально, повторим, ни дат, ни подробностей опубликовано не было.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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