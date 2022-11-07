Как бы ни было тяжело, люди всё равно найдут время для глупостей.

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

Всего через несколько дней состоится запуск сюжетного дополнения Bloody Ties для зомби-боевика Dying Light 2. Поскольку современная игровая индустрия в обязательном порядке подразумевает выпуск тематических видеороликов непосредственно до релиза контента, у нас сегодня появилась возможность взглянуть на пару минут геймплея в старом оперном зале, переделанном под гладиаторскую арену.

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В нижеуказанном видео можно увидеть не только главную тему дополнения, но и бегло ознакомиться с ожидающими игроков вызовами, новым неожиданным оружием, требующими разгадки тайнами и многим другим. В задачу главного героя войдёт полная победа на арене «Мясорубка» с получением титула абсолютного чемпиона, а также помощь одному из дружественных персонажей в осуществлении мести.

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Запуск дополнения должен состояться уже на этой неделе — 10 ноября, если быть точными.