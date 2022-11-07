Деньги даёт китайский гигант NetEase Games.

Разработчики из студии Liquid Swords, основанной в 2020 году идеологом Avalanche Studios и создателем Just Cause Кристофером Сандбергом, опубликовали первые концепт-арты своего дебютного проекта. Публикация также была снабжена первыми подробностями.

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Новая игра от Liquid Swords — это продукт класса AAA+ с открытым миром. Сами авторы называют его «криминальным ролевым экшеном», разработка ведётся на базе движка Unreal Engine 5. Действие игры будет происходить в детально проработанном городе, а в сюжетном плане нас ждёт история разных людей с «трагически прекрасными судьбами».

У проекта от Liquid Swords пока нет официального названия, а вот кодовое, к сожалению, не может похвастаться оригинальностью. В самом деле, кого сейчас удивишь «протокольным» названием Game1?

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Первые настоящие подробности о Game1 будут представлены только в будущем году, но шанс на релиз данного проекта очень большой. Как минимум, из-за того, что в команда его разработчиков инвестировал китайский гигант NetEase Games.