Если они согласятся вернуться, конечно.

Как поясняет Bloomberg, прошедшее в минувшую пятницу сокращение штата Twitter почти в два раза прошло далеко не так гладко, как рассчитывало новое руководство компании. Во-первых, часть сотрудников была уволена по ошибке, и теперь они получают уведомления от бывшего работодателя с извинениями и просьбой вернуться к работе.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Во-вторых, некоторые сокращённые сотрудники получили предложения вернуться на прежнее место работы в Twitter из-за переосмысления их роли в дальнейшем развитии компании. Руководство просто с опозданием осознало, что конкретные специалисты будут нужны Twitter, и сокращены они были несколько опрометчиво. В любом случае, как отмечают источники, речь идёт о возвращении в компанию нескольких десятков человек, что на фоне тысяч уволенных безвозвратно не так уж и много.