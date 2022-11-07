Теперь новая версия подписки Twitter Blue станет доступна лишь 9 ноября.

Издание The New York Times начало эту неделю с заявления о намерениях Twitter придержать запуск подписки Twitter Blue в США на пару дней, чтобы исключить вероятные злоупотребления с верификацией и политические манипуляции на фоне выборов, которые пройдут 8 ноября. Первоначально подписка Twitter Blue за $8 в месяц должна была быть запущена в США и ещё четырёх англоязычных странах уже сегодня, но после совещаний с разного рода экспертами дату решено было перенести на 9 ноября, когда промежуточные выборы уже состоятся.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Напомним, что новые условия подписки не только увеличивают размер абонентской платы с $5 до $8 в месяц, но и реализуют новые условия верификации учётных записей. Впрочем, на политиков и организации они не будут распространяться сразу, поэтому меры предосторожности в отношении сроков запуска подписки в США на новых условиях кому-то могут показаться избыточными. Предусмотрены и дополнительные привилегии для подписчиков Twitter Blue, типа возможности публиковать более длинные сообщения и видео, а также приоритет в поисковой выдаче и сортировке комментариев. Они могли бы оказать больше влияния на медийное пространство в день проведения выборов, поэтому с этой точки зрения мера кажется оправданной.