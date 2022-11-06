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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare II сохранила безусловное лидерство в недельном чарте продаж Steam
Заняв сразу три места, включая первое и третье.
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Call of Duty Modern Warfare II продолжает, несмотря на многочисленные проблемы и катастрофически низкий пользовательский рейтинг, демонстрировать чудеса продаж: уже вторую неделю подряд новинке удаётся удерживать лидерскую позицию в соответствующем чарте в Steam. Более того, Modern Warfare II расположилась сразу на втором, третьем и четвёртом местах, соперничая лишь со Steam Deck, которому в данном чарте в принципе не место. Таким образом, лидерство свежей Call of Duty в плане продаж на уходящей неделе можно с чистой совестью назвать безусловным.

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Стоит отметить, что в Steam не уточняется, какие версии Modern Warfare II расположились на призовых местах, поэтому в данном случае список будет выглядеть как три повтора. Как бы то ни было, десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Steam Deck;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Call of Duty Modern Warfare II;
  • Cyberpunk 2077;
  • Battlefield 1;
  • Football Manager 2023;
  • Victoria 3;
  • Persona 5 Royal;
  • New World.
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Тем временем пользовательский рейтинг Modern Warfare II в Steam остаётся на уровне 55 %. Что, учитывая всё вышеупомянутое, выдаёт в геймерах крайнюю степень неразборчивости.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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