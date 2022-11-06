Call of Duty Modern Warfare II продолжает, несмотря на многочисленные проблемы и катастрофически низкий пользовательский рейтинг, демонстрировать чудеса продаж: уже вторую неделю подряд новинке удаётся удерживать лидерскую позицию в соответствующем чарте в Steam. Более того, Modern Warfare II расположилась сразу на втором, третьем и четвёртом местах, соперничая лишь со Steam Deck, которому в данном чарте в принципе не место. Таким образом, лидерство свежей Call of Duty в плане продаж на уходящей неделе можно с чистой совестью назвать безусловным.
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Стоит отметить, что в Steam не уточняется, какие версии Modern Warfare II расположились на призовых местах, поэтому в данном случае список будет выглядеть как три повтора. Как бы то ни было, десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Steam Deck;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Call of Duty Modern Warfare II;
- Cyberpunk 2077;
- Battlefield 1;
- Football Manager 2023;
- Victoria 3;
- Persona 5 Royal;
- New World.
Тем временем пользовательский рейтинг Modern Warfare II в Steam остаётся на уровне 55 %. Что, учитывая всё вышеупомянутое, выдаёт в геймерах крайнюю степень неразборчивости.