Тут остаётся только скрестить пальцы, ибо последние игры Blizzard в комментариях не нуждаются.

Если не считать дополнений, ремастеров, Classic-версий и прочих «перекованных» изданий, то франшизы Warcraft и StarCraft не развивались уже на протяжении восемнадцати и двенадцати лет соответственно. Безусловно, сами проекты в данных франшизах, а именно — World of Warcraft и StarCraft II — пока ещё живее всех живых, но геймеры уже давно сердцем хотят продолжения, хотя разумом при этом они понимают, что в реалиях современной Blizzard их с высокой долей вероятности будет ждать разочарование.

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Тема того, следует ли ждать новых игр в данных культовых сериях стратегий в реальном времени, была затронута в рамках интервью главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера изданию Ars Technica. Спенсер, при котором Microsoft начала процесс поглощения Activision Blizzard, планируемый к завершению к июлю следующего года, не исключил возможности осуществления мечты геймеров.

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Как отметил Спенсер, запуск StarCraft в своё время стал переломным моментом как для игровой индустрии, включая современный подход к повествованию в RTS, так и для индустрии киберспорта. По его словам, он безмерно рад возможности пообщаться со всеми составными частями холдинга Activision Blizzard и обсудить с их руководителями возможные направления движения касательно имеющихся каталогов игр. Прямым текстом о возможных релизах новых StarCraft и Warcraft Спенсер говорить не стал, отметив при этом, что его как большого фаната стратегий от Blizzard приводит в восторг мысль о том, как может сложиться будущее этих франшиз в новых реалиях.