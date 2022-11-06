Подтвердить это, по-видимому, должны в рамках The Game Awards 2022.

Касательно сроков сдачи Diablo IV в релиз нам до сих пор известно лишь то, что сделать это Blizzard собирается в следующем году — без конкретики. Сегодня эта конкретика, пусть и пока из неофициальных источников, но появилась: редактор весьма уважаемого издания Windows Central принял участие в подкасте XboxEra и, ссылаясь на свои источники, близкие к Blizzard, сообщил, что компания намеревается выпустить свой ролевой боевик уже в апреле 2023 года.

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Согласно имеющейся у журналиста информации, соответствующие сведения будут подтверждены в рамках декабрьского мероприятия The Game Awards 2022: разработчики покажут сопутствующий видеоролик, объявят дату выхода и дадут старт приёму предварительных заказов.

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Также, насколько известно ведущему XboxEra, за пару месяцев до релиза — в феврале следующего года — Blizzard проведёт открытое бета-тестирование Diablo IV. Иными словами, если сведения журналистов окажутся правдой, то уже примерно через три месяца мы узнаем, стоит ли новинка внимания, не говоря уже о деньгах.