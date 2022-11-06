Неудивительно, что они при этом будут англоязычными.

Пользователи устройств Apple в ряде стран уже в эту субботу смогли увидеть в аннотации к обновлению Twitter информацию о будущих изменениях, которые коснутся подписки Twitter Blue. Стоимость подписки вырастет с $5 до $8, как и ожидалось, при этом перечень привилегий расширится. В частности, помимо верификации учётной записи подписчикам будет демонстрироваться в два раза меньше рекламы, а ещё у них появится возможность публиковать длинные текстовые сообщения и видеоролики.

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Представители Twitter подтвердили, как сообщает CNBC, что пользователи Twitter в США, Канаде, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии скоро получат доступ к подписке Twitter Blue на новых условиях, а информация об изменениях стала доступна заблаговременно, поскольку команда социальной сети буквально внедряет нововведения в масштабе реального времени.

Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Илон Маск (Elon Musk) добавил, что вслед за пятью англоязычными странами подписка Twitter Blue станет доступна и в других регионах, но на адаптацию и перевод потребуется какое-то время. В Индии, по его словам, Twitter Blue на новых условиях будет предложена менее чем через месяц. Он также пообещал исправить проблему с поиском в Twitter и расширить возможности монетизации контента для его создателей. Если YouTube передаёт авторам до 55% доходов от рекламы, то Twitter готов переплюнуть эту платформу, по словам нового владельца социальной сети.