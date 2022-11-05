Потому что дальше тянуть уже некуда.

Обычно выходные — это крайне бедные в плане игровых новостей дни недели, но представители студии SCS Software решили разбавить этот ничем непримечательный субботний день доброй вестью: техасское дополнение к симулятору дальнобойщика American Truck Simulator выйдет в свет уже 15 ноября. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Стоит отметить, что фанаты American Truck Simulator, предпочитающие данный проект своему «европейскому» коллеге за более приятные глазу пейзажи, уже давно ждут контентного расширения своей любимой игры. Формально дополнение Texas является крупнейшим из всех выходивших к American Truck Simulator, поскольку и сам штат Техас, если не считать отделённую от «большой земли» Аляску, является крупнейшии на «материковой» части США.

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Несмотря на публикацию соответствующего видеоролика, в Steam информация пока не обновилась, равно как и ценник также пока не был озвучен.