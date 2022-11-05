Летом 2020 года «выживастик» Grounded от студии Obsidian Entertainment, выполненный в необычном сеттинге микромира с главными героями, уменьшенными до размера муравьёв, поступил в продажу в раннем доступе. В таком состоянии он пробыл больше двух лет — в конце сентября года текущего ранний доступ завершился, и формально началась полноценная жизнь данного проекта. Тем не менее, историю раннего доступа никто списывать со счетов не будет, тем более что благодаря данной системе Grounded удалось привлечь внимание миллионов игроков. Если точнее, то тринадцати миллионов, о чём на днях сообщили представители Obsidian.
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Разработчики обещают и впредь радовать геймеров обновлениями со свежим контентом, следить за ошибками и максимально оперативно их исправлять. В целом же Grounded стала своего рода пробой Obsidian пера в новой стезе. Судя по показателям привлечённой аудитории, пробу можно назвать удачной даже несмотря на крайне сомнительный сеттинг, вызывающий отторжение у инсектофобов и, в особенности, у арахнофобов, для которых даже был реализован специальный режим без гигантских пауков.